⁠⁠⁠⁠⁠" ساما " توقف 7 شركات عن ممارسة الأنشطة المتعلقة بالتأمين - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

طلبت 7 شركات مهن حرة إنهاء نشاطاتها المتعلقة بالتأمين من مؤسسة النقد العربي السعودي، فيما وافقت ” ساما ” على طلبها، بشرط الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير.

وقالت مؤسسة النقد في بيان لها، اليوم الخميس، إنه تم إيقاف عدد من شركات المهن الحرة عن ممارسة أي نشاط متعلق بالتأمين داخل المملكة بناءً على طلبها إنهاء النشاط.

وأبانت أن الشركات التي طلبت إنهاء نشاطها هي شركة الرابط السعودي للوساطة التأمينية، والشركة السعودية العامة لوساطة التأمين وإعادة التأمين، وشركة وكالة الاتحاد الوطني السعودي لخدمات التأمين، وشركة إتقان للاستشارات التأمينية، وشركة الأمل لوساطة التأمين (شركة ساب إنشورانس سيرفيسز المحدودة سابقاً)، وشركة خدمات المطالبات والأخطار المحدودة – كارز، وشركة الرواد لوكالة التأمين.

وأكدت المؤسسة أن إيقاف هذه الشركات لا يخلي مسئوليتها من التزاماتها القائمة تجاه الغير، مشددة على أن على هذه الشركات إكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنهاء النشاط.