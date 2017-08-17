بالصور.. مجمع بن عباس يحتفي بحفظة القرآن - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

في ليلة تزينت بثوب الروحانية والبهاء احتفت حلقات مجمع عبدالله بن عباس القرآني المسائي التابع لجمعية خيركم بجدة بأبنائها حفظة القرآن وذلك بحضور القارىء الشيخ عبدالعزيز حكمي وجمع من أهالي حي الكندرة.

الحفل الذي أقيم للاحتفاء بثلاثةً من طلاب المجمع أتموا ختم القرآن الكريم تخلله كلمات توجيهية من ضيوف الحفل ومن مدير المجمع عبدالله خميس بامؤمن والذي قال في كلمته للحفاظ: أن ختم القرآن هو أول خطوة والقادم أكبر على عاتقكم، وللطلاب أيضاً أن يقتدوا بزملائهم وأن يمضوا قدماً نحو أهدافهم.

بعد ذلك تلا الحفاظ آخر العقد الفريد من أواخر سورة البقرة حيث بدأ على معلميهم وأولياء أمورهم التأثر واللذين غالب بعضهم الدموع.

وفي الختام كرم الحكمي وبامؤمن الحفاظ وأولياء الأمور الإداريين المتميزين بالجامع.