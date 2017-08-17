ضبط نصف مليون قطعة غيار مغشوشة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

داهمت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار، أمس، مستودعين بالرياض وضبطت نصف مليون قطعة غيار مغشوشة معدة للبيع، بجانب ضبطها سلعا أخرى مغشوشة بعدد من المحال التجارية.

وأوضح مسؤول بالحملة أنهم تتبعوا مصادر القطع المضبوطة، فتوصلوا لمستودع آخر به كمية من قطع الغيار المغشوشة معدة للبيع.

وأضاف مسؤولو الحملة أن الفرق ضبطت خلال جولتها بعدد من المحال التجارية والأسواق كميات من السلع المغشوشة، بينها عطورات ومعدات وسلع إلكترونية وغيرها، مبينين أن الوزارة استدعت أصحاب المحال والمستودعات المذكورة لإحالتهم للنيابة العامة.