الغفيص يلتقي ملاك المجمعات التجارية لبحث مسارات تمكين المواطنين من العمل - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي بن ناصر الغفيص اليوم الخميس، في مقر الوزارة بمدينة الرياض، عددًا من رجال الأعمال ملاك ورؤساء المجمعات التجارية ومراكز التجزئة في المملكة؛ لبحث مسارات تمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل.

وأكد الغفيص على أهمية الشراكة والتكامل بين الوزارة والمستثمرين لدعم عمليات التوطين، مشيرًا إلى أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال الممكنات الموجودة لديها مستعدة لتقديم الدعم الكامل للمجمعات التجارية ومراكز التجزئة، لتوطين فرص العمل وإتاحتها للسعوديين والسعوديات.

وثمن الدكتور الغفيص مبادرة ملاك المجمعات التجارية ومراكز التجزئة، بإنشاء مراكز للتدريب المباشر في المجمعات في كافة المناطق والمنتهية أيضاً بالتوظيف المباشر تسهيلاً لعمليات توطين فرص العمل.

وقال: ” سرني تفاعل ملاك المجمعات التجارية، لتوطين المحلات التجارية، وسعيهم لتمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل ” .

وناقش اللقاء، عددا من السبل والممكنات التي يتم تهيئتها في مجالات التدريب والتأهيل والتوظيف أمام الكوادر الوطنية البشرية، لزيادة مشاركتها في سوق العمل، إضافة إلى تطبيق المرحلة الثالثة من قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها غرة شهر صفر المقبل، وبرنامج نقل المرأة والحضانات، والبرنامج التحفيزي للسعوديين والسعوديات الذين يمارسون العمل الحر بمشاريع ذاتية أو بالاستثمار، إذ سيمكِّنهم من الاشتراك اختياريًا في نظام التأمينات الاجتماعية، بعد التنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، الذي سيتحمل تكاليف الاشتراك.

حضر اللقاء، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور صالح العمرو، ووكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، ووكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان، ووكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم الشافي، ومن جانب رجال الأعمال، الرئيس التنفيذي لشركة الحكير (المراكز العربية) المهندس خالد الجاسر، عضو مجلس إدارة شركة الرقيب القابضة (صحاري مول) وشركة وابل زياد الرقيب، الرئيس التنفيذي لشركة وابل العربية للاستثمار (الرياض جاليري) المهندس عبدالله المقبل، عضو مجلس إدارة شركة وابل وشركة محمد العبدالكريم للتجزئة فيصل العبدالكريم، شركة أصالة القابضة فؤاد الراشد، مجموعة لاند مارك العربية (سنتربوينت) طاهر الدباغ، الرئيس التنفيذي لشركة أكيد خالد الماجد، الرئيس التنفيذي لشركة هامات خالد السحيباني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة نسك للمشاريع التجارية أحمد السلطان، ومدير عام التطوير بمجموعة صرح التقنية الدكتور ماجد المقبل. ومدير الموارد البشرية في شركة فواز الحكير جميل الأسمري.