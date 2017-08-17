 الرئيس اليمني: بشائر النصر على الانقلابيين تلوح في الأفق - صحيفة صدى الالكترونية

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الرئيس اليمني: بشائر النصر على الانقلابيين تلوح في الأفق

الرئيس اليمني: بشائر النصر على الانقلابيين تلوح في الأفق
فهمي محمد(صدى):

قال رئيس اليمن، عبدربه منصور هادي، إن التجربة الإيرانية في بلاده فشلت وستفشل ‏وسيرفضها شعبه.‏

وأكد خلال ترؤسه اليوم في الرياض اجتماعاً ضم نائبه الفريق الركن علي محسن ‏صالح ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغروعدد من المسئولين اليمنيين، أن بشائر النصر على الميليشيا الانقلابية تلوح في الأفق وسيتم دحرها ‏واستعادة مؤسسات الدولة.‏

وأشار إلى أن مخرجات ‏الحوار الوطني وبناء اليمن الاتحادي المبني على الشراكة والعدالة والمساواة هو خيار الشعب ‏اليمني، لافتاً الانتباه في الوقت نفسه إلى أن الميليشيا الانقلابية مستمرة في رفضها لدعوات ‏السلام المبنية على المرجعيات الثلاث.‏


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