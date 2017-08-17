الرئيس اليمني: بشائر النصر على الانقلابيين تلوح في الأفق - صحيفة صدى الالكترونية

الرئيس اليمني: بشائر النصر على الانقلابيين تلوح في الأفق
قال رئيس اليمن، عبدربه منصور هادي، إن التجربة الإيرانية في بلاده فشلت وستفشل وسيرفضها شعبه.
وأكد خلال ترؤسه اليوم في الرياض اجتماعاً ضم نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغروعدد من المسئولين اليمنيين، أن بشائر النصر على الميليشيا الانقلابية تلوح في الأفق وسيتم دحرها واستعادة مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن مخرجات الحوار الوطني وبناء اليمن الاتحادي المبني على الشراكة والعدالة والمساواة هو خيار الشعب اليمني، لافتاً الانتباه في الوقت نفسه إلى أن الميليشيا الانقلابية مستمرة في رفضها لدعوات السلام المبنية على المرجعيات الثلاث.
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1023 ] نشر منذ 35 دقيقة
الحمدلله