باحث نيجيري يتهم وكيل جامعة بالمملكة بسرقة بحثه العلمي - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تقدم باحث بجامعة نيجيرية بشكوى رسمية لإحدى جامعات المملكة، متهما أكاديميًا سعوديا بسرقة بحثه العلمي، ما تسبب في ترقية الأكاديمي السعودي لمنصب وكيل الجامعة.

وهدد بإعلان سرقة بحثه أمام المجتمع البحثي العلمي ونشر ما حدث في الصحف النيجيرية إذا لم تعتذر الجامعة وتدفع له تعويضاً.

من جانبه، بيّن الأكاديمي والمحكّم بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور صالح العصيمي، أن كثيراً من حالات سرقة الأبحاث العلمية لا يدري عنها أصحابها بل يفاجئون بها.

وأوضح العصيمي أن كثيراً من الباحثين لا يكترثون بالالتزام بمعايير البحث العلمي ويسرقون أبحاثاً أو أجزاءً منها ويجرون عليها تغييرات بسيطة، مشدداً على أنه لا عذر لخيانة الأمانة العلمية.