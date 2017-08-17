أبشع حوادث السيارات في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

الخميس 17
أغسطس
مهما كان …فلن تكون أكثر خطراً وشناعة مما لدينا…
رحم الله الأموات …وعافا المصابين …وجبر كسر قلوب الأهل والمحبين…
اعوذ باالله من الشيطان الرجيم ,,
,, الله يكفينا شر الحوادث ومسبباتها ,, آمين ,,
الله يكفينا شر الحوادث
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درة البسامي[ عدد التعليقات: 208 ] نشر منذ 51 دقيقة
مهما كان …فلن تكون أكثر خطراً وشناعة مما لدينا…
رحم الله الأموات …وعافا المصابين …وجبر كسر قلوب الأهل والمحبين…
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32300 ] نشر منذ 42 دقيقة
اعوذ باالله من الشيطان الرجيم ,,
,, الله يكفينا شر الحوادث ومسبباتها ,, آمين ,,
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1023 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يكفينا شر الحوادث