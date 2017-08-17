وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفيات الطائف ويشيد بالخدمات المقدمة - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

تفقد وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى عدد من مستشفيات صحة الطائف واستعرض برفقة مدير الصحة بالطائف صالح بن سعد المونس الإجراءات الطبية المتبعة ووسائل الحمايه والوقايه الطبيه والخدمات الصحيه المقدمة وسلامتها .

والتقى عددًا من المرضى المنومين بمجمع الملك فيصل الطبي واطلع على الخدمات الصحيه المقدمه فيما تجول وكيل الوزاره في اقسام مبنى مستشفى النساء والولاده الجديد والمزمع إطلاقه خلال الفترة المقبلة واطلع على التجهيزات والترتيبات المعده لتشغيله

ودشن وكيل الوزارة مشروع تطوير بيئة العمل في مركز صحي الوشحاء الذي خضع للتطوير والتجديد بما يتلائم وبيئة العمل المطوره لتقديم الخدمه الصحيه المثلى وسط بيئه نموذجية.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لصحة الطائف بالنيابه ماجد الزهراني، مشيرا أن الزيارة تأتي ضمن الزيارات التفقدية المجدولة لتفقد الخدمات الصحية المقدمة، مضيفا أن وكيل الوزارة أشاد بما شاهده من خدمات صحية مقدمة وأوصى بتعزيز تلك الجهود لخدمة المريض.