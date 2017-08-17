اختتام برنامج " ابن سينا " بمستشفى التخصصي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كرَّم المشرف العام التنفيذي المكلف للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، 40 طالباً في برنامج ” ابن سينا ” الإثرائي، لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية الموهوبين في دورته الـ13 الذي عُقد في مستشفى الملك فيصل التخصصي على مدى الثلاثة أسابيع الماضية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع .

وأوضحت رئيسة برنامج ” ابن سينا ” بالمستشفى الدكتورة دانه محمد بخيت، أن البرنامج التدريبي لهذا العام، استضاف عدد من وجهاء المجتمع البارزين لإعطاء المحاضرات من مؤسسة موهبة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بهدف اطلاع الطلاب على مختلف الخبرات العلمية والأكاديمية والإبداعية وتوسيع الأفق لديهم، حيث نتج عنه تقديم خمسة مشروعات بحثية على المستوى الجماعي و25 مشروعاً بحثياً على المستوى الفردي قام على إعدادها 40 طالباً من المرحلة الثانوية تحت اشراف نخبة من علماء مركز الأبحاث وخريجي كلية الطب بجامعة الفيصل تناولت مجمل المعارف والأبحاث العلمية في المجالات الطبية، وطرق وأساليب البحث العلمي، ومهارات بناء الشخصية، كاتخاذ القرار، وتنمية الفكر والحس الإبداعي.