⁠⁠⁠⁠⁠4 أمور نفعلها قبل النوم تٌهدد العلاقة الزوجية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أمور يومية كثيرة نقوم بها ونظّن أنها بسيطة وروتينية، إلا أنها قد تكون من بعض العادات المضرّة والمؤذية التي نقوم بها، لا سيما خلال فترة قبل النوم إذ تهدد علاقة الزوجين لكونها تقضي على الرغبة الجنسيّة من دون التنبّه لذلك.

وهذه أهم الاخطاء التي يقترفها الثنائي قبل النوم:

العمل في السرير : من المهم جداً ترك مهام العمل في المكتب وعدم نقلها إلى السرير، فغرفة نومكما يجب أن تكون مكاناً خالياً كلياً من الملفّات، الحاسوب والاتصالات الخاصّة بالعمل، وذلك بهدف تمضية المزيد من الوقت معاً بدلاً من أن ينشغل كلّ واحد منكما في عمله.

الإفراط في التحدّث : من الضروريّ أن تتشاركا الأحاديث حول عملكما خلال النهار، لكن تجنّبا التحدث لوقت طويل عن المواضيع المالية، هموم الأولاد، ومشاكل العمل والأهمّ من ذلك لا تتذمّرا طيلة الوقت. فغرفة النوم مكان للراحة، لذلك استفيدا من هذا الوقت الهادئ لتتقرّبا أكثر من بعضكما وتعبّران عن حبّكما بمختلف الطرق، وتحدّثا في كلّ هذه الأمور في وقت لاحق.

الإنشغال بالهاتف : الهاتف طريقة سريعة للقضاء على الرغبة الجنسية حيث يشعر كلّ طرف أنّ الآخر غير مهتمّ به ومنشغل بأمور أخرى. كما أن مشاهدة التلفزيون قبل النوم تمنع الثنائي من تمضية الوقت معاً. لذلك احرصا على تكريس هذا الوقت لكما فقط من دون السماح لأيّ عامل خارجيّ تغيير ذلك.

الروتين وإنعدام عنصر المفاجأة : بعد مرور سنوات على الزواج، يسيطر الملل على العلاقة الزوجية ويغيب عنها عنصر الإثارة، فتصبح مملة. لذلك لا بد من البحث عن وسائل جديدة لإثارة إهتمام الشريك، فالقليل من المرح والمداعبة والمفاجآت تساعد في التمتع مجددًا بالعلاقة الحميمة.