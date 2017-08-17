وزارة النقل تستعد لاستقبال الحجاج القطريين - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

صرح معالي وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان انه منذ لحظة توجيه سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – ايده الله – ولفتته الكريمة باستضافة الحجاج القطريين الراغبين بأداء فريضة الحج .

وأكد الوزير الحمدان بان كافة قطاعات منظومة النقل على استعداد كامل لاستقبال ضيوف الرحمن من دولة قطر .

وجاء ذلك استجابة لتوجيهات سيدي نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بسرعة التنفيذ وتقديم كافة التسهيلات للقطريين الراغبين بأداء فريضة الحج .