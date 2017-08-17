دي ميستورا: أكتوبر شهر الحسم في الأزمة السورية - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أنه يجب على النظام السوري أن يبدي جدية في التفاوض.

وأضاف دي ميستورا من جنيف أنه يوجد الآن مباحثات جادة بين الهيئة العليا ومجموعتي القاهرة و موسكو، وأشار إلى أن هناك تصاعداً ملحوظاً في العمليات العسكرية في دير الزور و الرقة.

كما نوه دي ميستورا بانعقاد مؤتمر لتنظيم المعارضة المستقبلية سيعقد في أكتوبر.

وأعلن مبعوث الأمم المتحدة أن شهر أكتوبر سيكون شهراً حاسماً في الأزمة السورية، كما أن بداية الشهر القادم ستشكل بداية لتحولات نوعية في سوريا.

وأكد دي ميستورا أن مباحثات أستانا ستعقد في نهاية أغسطس، فيما سيتم تأجيل المباحثات الفنية حتى تتمكن المعارضة من التوصل إلى رؤية واضحة.

وأضاف أن المعارضة تحتاج إلى وقت للوصول إلى مقاربة شاملة.