إغلاق مطبخ مخالف يؤمن وجبات للحجاج بالمدينة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تمكنت أمانة المدينة المنورة من ضبط مطبخ إعاشة للحجاج مخالف للاشتراطات الصحية في نطاق بلدية أحد.

وأفاد وكيل الأمين رمضان الزهراني بأن المراقبين وقفوا على أحد مطاعم الإعاشة ولوحظ وجود مخالفات في التجهيزات والمبنى وتدن في مستوى النظافة الشخصية للعاملين ووجود تكدس للأغذية في الثلاجات وتراكم اﻻنقاض أمام المطبخ مما يؤدي ﻻنتشار الآفات والقوارض في البيئة المحيطة لهذه الأنشطة، ولوحظ هروب بعض العمالة أثناء الزيارة التفتيشية للمطبخ.

من جانبه قال مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق محمد حدأمين الشتاء إن مشرفي التغذية قاموا بعمل جولات ميدانية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة وتم إيقاف نشاط المطبخ مؤقتا لحين معالجة الملاحظات وإحالة العمالة المخالفة لوحدة الضبط لتطبيق اللائحة الوزارية في حقهم لمخالفتهم الأنظمة والتعليمات.