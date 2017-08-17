نابولي يرفض التخلي عن لاعبه إينسيني لبرشلونة - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

ذكرت تقارير إعلامية إن نادي نابولي الإيطالي أغلق الباب بشكل نهائي، أمام محاولات نادي برشلونة لضم لورينزو إينسيني الجناح الأيسر لفريق الكرة الأول بالنادي الإيطالي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ” لاجازيتا ديللو سبورت ” الإيطالية رفضت إدارة نادي نابولي كافة الإغراءات التي قدمتها لها نظيرتها في برشلونة، للحصول على خدمات إينسيني، حيث أكدت الصحيفة أن العرض المالي المقدم من النادي الكتالوني وصل إلى حاجز الـ60 مليون يورو، إلا أن ذلك لم يفلح في تغيير موقف إدارة نابولي المتمسكة باستمرار اللاعب الدولي الإيطالي في صفوف ناديها.