بالصور.. تفاصيل علاقة حميمة بين زوجين تثير أزمة على مواقع التواصل - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. تفاصيل علاقة حميمة بين زوجين تثير أزمة على مواقع التواصل
أثارت زوجة مصرية جدلاً واسعاً بموقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ، عقب نشرها لمشكلتها الزوجية على إحدى الجروبات.
حيث قالت الزوجة ” جوزى اغتصبنى ” ، وتقول: ” آه والله العظيم أنا وهو متخانقين من العيد ومبنكلمش بعض وده العادى بتاعنا إننا مفيش تفاهم، وهو مهما يغلط مستحيل يعتذر ومستحيل أصلاً يسألنى أيه اللى مزعلنى، ولا يحاول يراضينى ولا بفرق معاه أساسًا، وكل مرة نفضل كده لغاية ما أنا بروح أكلمه عشان نفسية ابنى بتدمر فى الوقت ده ” وتضيف صاحبة المشكلة: ” هذه المرة أنا رفضت أكلمه وكنت مصممة على موقفى وهو متكبر ومش عايز يصالحنى راح اغتصبنى ” ، وتروى أيضًا أنه عندما فعل ذلك زوجها لم يحاول يصالحها ووصفت نفسها وكأنها حيوانة قائلة: ” كأنى حيوانة أخد غرضه ورمها ” .
فانهالت عليها التعليقات ما بين أن هذا طبيعى أو ربنا يهديه، ويمكنك أن تحررى له محضر، فيما انتقدها العديد لنشرها مشكلة خاصة بزوجها على الإنترنت.
نٌےـوِوِ🌸ٱٱٱل[ عدد التعليقات: 13624 ] نشر منذ 18 دقيقة
استغفر الله العظيم
ان من اشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي الى زوجتة وتفضي الية وينشرا سرهما او كما قال صلى الله علية وسلم
الدسك22[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 8 دقائق
استحي على دمك تقولين اغتصاب ترفعي عن هدا الأمر واخشي عقاب الله زوجك
بربرة الفاضية اتركيها
همس ~[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 3 دقائق
😂😂😂😂