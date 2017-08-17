بلجيكا تحاكم متهم في هجمات باريس - صحيفة صدى الالكترونية

بروكسل(صدى):

قال مكتب المدعي العام البلجيكي، اليوم الخميس، إنه من المقرر إجراء محاكمة في بلجيكا صلاح عبد السلام، أحد المشتبه بهم الرئيسيين في الهجمات الإرهابية التي وقعت بباريس في 13 نوفمبر من عام 2015، وذلك بسبب ما تردد عن مشاركته في إطلاق نار وقع أثناء عملية مداهمة قامت بها الشرطة في بروكسل عام 2016.

ومن المقرر أن يواجه الفرنسي (27 عاماً) ومشتبه به آخر، اتهامات بحيازة أسلحة غير مشروعة، والشروع في القتل، بسبب ما تردد عن مشاركتهما في تبادل لاطلاق النار أثناء مداهمة لإرهابيين في 15 مارس من عام 2016، بحي فوريست في بروكسل.

وتمكن عبد السلام من الفرار أثناء المداهمة التي قتل بها أحد الإرهابيين المشتبه بهم، فيما أصيب العديد من أفراد الشرطة.وتم إلقاء القبض عليه بعد ثلاثة أيام فى حي مولينبيك، الواقع في غرب بروكسل، حيث يعيش العديد ممن شاركوا من قبل في هجمات وقعت في باريس وبروكسل.وتم ترحيل عبد السلام إلى فرنسا بعد اعتقاله، حيث يواجه حالياً تهماً بالإرهاب بسبب دوره في هجمات باريس في نوفمبر عام 2015، والتي أسفرت عن مقتل 130 شخصاً في تفجيرات انتحارية وقعت بأنحاء العاصمة الفرنسية.