⁠⁠⁠⁠⁠" فيات " تدخل سباق السيارات ذاتية القيادة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت شركة ” فيات كرايسلر ” الإيطالية المتخصصة في تصنيع السيارات عن دخولها في سباق إنتاج ” سيارات ذاتية القيادة “.

وأشارت مصادر بشركة فيات كرايسلر ، إلى أن ” فيات كرايسلر ” ستخوض ذلك السباق بالتعاون مع شركة ” بي إم دبليو ” الألمانية المتخصصة في تصنيع السيارات، وشركة “ديلفي” لتكنولوجيا المعلومات، وذلك لتقليل نفقات إنتاج سيارة ذاتية القيادة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ ” فيات ، سيرجيو ماركيوني: إن الشركة الإيطالية قدّمت تقنيات مذهلة لأعضاء التحالف، ومن المتوقع أن يتم طرح 40 سيارة ذاتية القيادة للاختبار في أمريكا الشمالية في نهاية العام الجاري.

يأتي هذا وسط تقارير كشفت عن وجود عروض بيع عديدة لشركة ” فيات ” ، وسط تراكم خسائرها المادية، خلال الأعوام الماضية.

بدورها أوضحت إحدى الصحف المحلية ، عن مصادر من داخل ” فيات ” ، أن عرضاً قوياً يتم دراسته حالياً لبيع ” فيات ” لشركة صينية متخصصة في تصنيع السيارات.

وأكد المصدر : إن عائلة ” أنجيللي ” المالكة للشركة الإيطالية، تدرس حالياً عرضاً قوياً مقدماً من شركة صينية لم يُكشف عن اسمها بعد.