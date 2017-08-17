إغلاق المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 7 ذي الحجة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أصدرت وزارة الحج والعمرة قرارا بإغلاق المسار الإلكتروني الذي اعتمدته لتسجيل حجاج الداخل هذا العام في السابع من ذي الحجة القادم.

من جانبه أوضح المركز الإعلامي للوزارة أنه تم خلال العام الحالي اعتماد سياسة إلغاء الحجوزات في المسار، بحيث يتم تقديم طلب الإلغاء واسترجاع المبالغ المدفوعة من خلال البوابة، مشيرا إلى أن الوزارة ستحقق من خلال حصر خدمة الحجز والتعاقد من خلال البوابة حماية حقوق حجاج الداخل، حيث أصبح العقد نافذاً بين طرفيه بعد سداد قيمة البرنامج، وأن دفع أي مبالغ إضافية يعد مخالفة.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة قد بدأت التسجيل في المسار مطلع شهر ذي القعدة الجاري، وتمهل الوزارة المسجلين الذين حجزوا مقاعد 72 ساعة لتسديد الرسوم إلكترونيا عبر نظام سداد.