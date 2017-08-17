رئيس الطيران المدني: نرحّب بالحجاج والمعتمرين القطريين - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أمر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، مدير مطار الملك فهد الدولي ومدير مطار الأحساء الدولي، عبدالحكيم بن محمد التميمي ، بتقديم أفضل الخدمات للأشقاء القطريين؛ استجابة للأمر السامي؛ مبدياً شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على تذليل كل العقبات.

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني: ” تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لتقديم أفضل الخدمات للحجاج من الأشقاء القطريين؛ يعمل مطار الملك فهد الدولي ومطار الأحساء الدولي بكل جهد لتقديم كل الخدمات، وتسخير كل الإمكانيات لهم، إضافة إلى المطارات الأخرى مثل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، ودعم الخطوط السعودية بالخانات الزمنية اللازمة لتسهيل مهمتهم “.

وأكد التميمي أن الهيئة ترحّب بالحجاج والمعتمرين القطريين، وتنفذ توجيهات الدولة بدقة في ذلك، إضافة إلى أنها تعمل على تسهيل أداء مناسكهم بكل يُسر وسهولة “؛ مفيداً بأن الهيئة تبذل في خدمة ورعاية الحجاج والمعتمرين والزوار أقصى الجهود لتسهيل أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني في بيانات سابقة لها، شددت على تمكين الراغبين من الجنسية القطرية من أداء مناسك الحج أو العمرة؛ مبينة أنها ملتزمة بما أكدته وزارة الحج والعمرة في المملكة بخصوص حرص حكومة السعودية على تمكين الراغبين في أداء مناسك العمرة من القطريين في أي وقت.