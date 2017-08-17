المرور: " كاميرات ساهر " ليست مخالفة وقللت من حوادث الطرق - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، إن كاميرات الرصد الألى ” ساهر ” ليست مخالفة للقواعد المرورية، موضحا وجود كاميرات لوحات نظامية تنبه لوجود كاميرات على الطريق في أغلب الطرق .

وأشار عدد من مستخدمي طريق ” الرياض – القصيم ” ، أن الاستخدام الكثيف لتلك الكاميرات مؤخرا قلل من السرعات العالية والجنونية والمتهورة التي كان يشهدها الطريق من بعض قائدي السيارات المتجاوزين للسرعة المحددة للطريق، وتسبب في تخفيف من الظواهر السلبية.

وأكد أن انتشار تلك الكاميرات بالطرق أوجد تعاوناً بين بعض السائقين تمثل باستخدام الأضواء المتقطعة ” الفليشر ” تنبيهاً لبعضهم وخاصة المسرعين.

يذكر أن كاميرات ” ساهر ” تفوقت على ” فليشرات ” قائدي بعض السيارات المتجاوزين للسرعة النظامية على الطرق السريعة وسجل الرصد الآلي للمخالفات نجاحاً ملموساً رصده العديد من سالكي الطرق السريعة.