بالصور.. انطلاق أعمال الصيانة والنظافة والكهرباء في العوامية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، البدء في أعمال النظافة والكهرباء والصيانة في بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف خلال الفترة القليلة الماضية؛ فيما تم التنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى لتنفيذ الأعمال الخاصة بها.

من جانبه قال محمد بن عبدالعزيز الصفيان، مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية في بيان صحفي: إن فِرَق النظافة والكهرباء بكامل أطقمها ومعداتها بدأت في تنفيذ جميع أعمال الكهرباء والصيانة والنظافة في العوامية، والتي تتضمن تركيب وصيانة أعمدة إنارة الشوارع والأحياء، إضافة إلى البدء في أعمال النظافة في كامل بلدة العوامية.

وأضاف الصفيان أن بلدية محافظة القطيف تُشرف بشكل مباشر على جميع الأعمال التي يتم تنفيذها حالياً في بلدة العوامية، إضافة إلى أنه تم التنسيق مع جميع الجهات الأخرى لتكثيف جميع الأعمال خلال الفترة الحالية؛ مشيراً إلى أن شركة الكهرباء وإدارة المياه، بدأت هي الأخرى في تنفيذ الأعمال الخاصة بها في بلدة العوامية، وأن هناك تنسيقاً مشتركاً مع جميع الجهات التي تعمل حالياً في بلدة العوامية، والذي يأتي ضِمن خطة عمل مشتركة لتنفيذ جميع الأعمال في نفس الفترة، وشدد على أن الأمانة سخّرت جميع الإمكانيات والطاقات الفنية والبشرية لتنفيذ جميع الأعمال الخدمية المطلوبة بشكل يومي في بلدة العوامية، وأن هناك فِرَقاً ميدانيةً عديدة تعمل بكامل طاقتها وبإشراف مباشر من بلدية محافظة القطيف التي تعمل على متابعة هذه الأعمال بشكل يومي وعلى مدار الساعة.

وأشار إلى وجود خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ جميع الأعمال الخدمية المطلوبة، وبمشاركةٍ وتنسيقٍ مع جميع الجهات الخدمية في المنطقة، والتي أعطت لهذه الخطة أولوية قصوى في برنامج عملها؛ بهدف إنجاز جميع هذه الأعمال في فترة زمنية وجيزة؛ مؤكداً أن أمانة المنطقة الشرقية تعمل على تنفيذ جميع الأعمال الخدمية في العوامية بشكل سريع، والذي يأتي من الاهتمام بخدمة المواطنين والمقيمين وتهيئة سبل الراحة؛ من خلال توفير جميع ما يحتاجونه من خدمات بلدية.

وأردف أن أمانة المنطقة الشرقية تعمل حالياً على إعادة جميع الخدمات البلدية لجميع الأحياء، وبدء أعمال النظافة، وتحديد الطرق والخدمات التي تحتاج للصيانة؛ تمهيداً لتجهيزها بشكل كامل وبأسرع وقت، مشيرا إلى أن الأمانة تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في خدمة المواطن والتميز في العطاء، وتوفير خدمات بلدية مميزة للرقيّ بالنهضة العمرانية التي تأتي ضمن خطتها في التنمية الشاملة، وتوفير منظومة متكاملة من الخدمات البلدية المطلوبة لكل المواطنين والمقيمين.