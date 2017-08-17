⁠⁠⁠⁠⁠الأرض تشهد كسوفا كليا للشمس الاثنين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلن رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الكرة الأرضية تشهد، الاثنين المقبل، كسوفا كليا للشمس مشاهدا في سماء الولايات المتحدة الأمريكية فقط؛ حيث سيقطع مسار الكسوف البلاد من الساحل الغربي إلى الساحل الشرقي، وهذا الحدث لن يكون مشاهَداً بسماء المملكة أو الوطن العربي.

وأوضح: ” كسوف الشمس الكلي يحدث عندما تصطف الشمس والقمر والأرض على خط واحد في حوالى كل 18 شهر تقريباً؛ حيث يعبر القمر مباشرة بين الأرض والشمس، وهذا حَدَثٌ نادرٌ نسبياً لأن مدار القمر حول الأرض مائل بالنسبة لمدار الأرض حول الشمس، وعندما يحدث أن تنتظم تلك الأجسام الثلاثة في خط واحد؛ فإن القمر يغطي قرص الشمس وجميع المناطق التي ستقع ضِمْن ظل القمر ستشهد كسوفاً كلياً “.

وأضاف: ” وبرغم أن كسوف الشمس الكلي يتكرر؛ لكن هذا الكسوف يعتبر مميزاً؛ لأن ظل الكسوف سيقطع كامل أراضي الولايات المتحدة من الساحل الغربي لولاية أوريغون إلى الساحل الشرقي لولاية كارولينا الجنوبية، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها كسوف كلي للشمس يقطع البلاد من غربها إلى شرقها منذ 99 سنة “.

وتابع: ” سيكون مسار ظل الكسوف بعرض حوالى 110 كيلومترات وكل المناطق التي ستقع داخل ذلك المسار سوف ترصد الكسوف الكلي لمدة قصيرة من الوقت، وبشكل عام سيبدأ كسوف الشمس الجزئي فوق المحيط الهادي عند الساعة 6:46م بتوقيت المملكة (3:46م بتوقيت جرينتش)، عندما سيبدأ القمر بالتحرك أمام الشمس “.

وأوضح: ” سيبدأ الكسوف الكلي في الولايات المتحدة من الساحل الشرقي لولاية أوريغون عند الساعة 8:15 مساء بتوقيت المملكة (5:15 مساء بتوقيت جرينتش)، وبعد ذلك سيندفع مسار ظل الكسوف الكلي نحو الشرق قاطعاً ولايات: (أوريجون، إيداهو، وإيومنج، نبراسكا، ميزوري، كنتاكي، تينيسي)، إلى أن يغادر على ساحل ولاية كارولاينا الجنوبية الساعة 9:47م بتوقيت المملكة (6:47م بتوقيت جرينتش) “.

وأشار ” أبو زاهرة ” بأنه بعد مغادرة ظل الكسوف الكلي للولايات المتحدة؛ سيتمر فوق المحيط الأطلسي؛ حيث سيكون آخر موقع يشهد الكسوف الكلي عند الساعة 11:02 مساء بتوقيت السعودية (8:02م بتوقيت جرينتش)، وبعد ذلك سيشهد آخر موقع الكسوفَ الجزئي عند الساعة 12:04 منتصف الليل بتوقيت السعودية (9:04م بتوقيت جرينتش) وتنتهي كامل مراحل الخسوف.

واستطرد: ” سيعتمد طول مدة الكسوف على موقع الراصد؛ فإذا كان في مسار الكسوف الكلي فإن القمر سيستغرق حوالى ساعة ونصف قبل أن يغطيها بالكامل، ويستمر الكسوف في شكله الكلي بضع دقائق فقط، وبعد ذلك سوف يستغرق ساعة ونصفاً أخرى ليبتعد القمر تماماً عن قرص الشمس “.

وقال: ” أيضاً طول مدة الكسوف في شكله الكلي تعتمد على موقع الراصد داخل مسار ظل الكسوف؛ فكلما كان الراصد قريباً لمركز ظل الكسوف؛ فإن فترة الكسوف الكلي ستستمر فترة أطول، وفي هذا الكسوف أطول مدة ستكون جنوب مدينة كاربوندال بولاية الينوي؛ حيث يستمر الكسوف في شكله الكلي مدة دقيقتين و40 ثانية عند الساعة 9:25م بتوقيت المملكة (6:25م بتوقيت جرينتش).