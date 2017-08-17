 ⁠⁠⁠⁠⁠اليمن تطلب ضغط دولي لإجبار الانقلابيين الانصياع للقرارات الأممية - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 17

    أغسطس

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⁠⁠⁠⁠⁠اليمن تطلب ضغط دولي لإجبار الانقلابيين الانصياع للقرارات الأممية

⁠⁠⁠⁠⁠اليمن تطلب ضغط دولي لإجبار الانقلابيين الانصياع للقرارات الأممية
فهمي محمد(صدى):

طالب نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، وزارة الخارجية في بلاده ‏بتشكيل توجه دولي ضاغط لإجبار الانقلابيين للانصياع للقرارات الأممية وتنفيذ القرار رقم ‏‏2216.‏

وأصدر الفريق محسن خلال لقائه وكيل وزارة الخارجية في حكومة بلاده منصور علي بجاش وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ، تعليمات شدد خلالها على مضاعفة الجهود واستثمار الدعم ‏السياسي والدبلوماسي لدعم الشرعية، كما تم خلال اللقاء استعراض النشاط الدبلوماسي ‏للخارجية اليمنية والعلاقة الخارجية والجهود المبذولة في هذا الاطار.‏


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