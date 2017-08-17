⁠⁠⁠⁠⁠اليمن تطلب ضغط دولي لإجبار الانقلابيين الانصياع للقرارات الأممية - صحيفة صدى الالكترونية

اليمن تطلب ضغط دولي لإجبار الانقلابيين الانصياع للقرارات الأممية
طالب نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، وزارة الخارجية في بلاده بتشكيل توجه دولي ضاغط لإجبار الانقلابيين للانصياع للقرارات الأممية وتنفيذ القرار رقم 2216.
وأصدر الفريق محسن خلال لقائه وكيل وزارة الخارجية في حكومة بلاده منصور علي بجاش وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ، تعليمات شدد خلالها على مضاعفة الجهود واستثمار الدعم السياسي والدبلوماسي لدعم الشرعية، كما تم خلال اللقاء استعراض النشاط الدبلوماسي للخارجية اليمنية والعلاقة الخارجية والجهود المبذولة في هذا الاطار.
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