⁠⁠⁠⁠⁠اليمن تطلب ضغط دولي لإجبار الانقلابيين الانصياع للقرارات الأممية - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

طالب نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، وزارة الخارجية في بلاده ‏بتشكيل توجه دولي ضاغط لإجبار الانقلابيين للانصياع للقرارات الأممية وتنفيذ القرار رقم ‏‏2216.‏

وأصدر الفريق محسن خلال لقائه وكيل وزارة الخارجية في حكومة بلاده منصور علي بجاش وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ، تعليمات شدد خلالها على مضاعفة الجهود واستثمار الدعم ‏السياسي والدبلوماسي لدعم الشرعية، كما تم خلال اللقاء استعراض النشاط الدبلوماسي ‏للخارجية اليمنية والعلاقة الخارجية والجهود المبذولة في هذا الاطار.‏