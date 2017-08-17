" الجربا " يشيد بالجهود الأمنية للقضاء على الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أشاد الشيخ فرحان بن نايف الجربا رئيس مجلس إدارة الشركه الحديثه للتكنولوجيا ” موتيكو ” بنجاح الضربات الاستباقية لرجال الأمن في جميع الميادين وخاصة ما تحقق من نجاحات في القطيف و بلده المسورة، التى تم من خلالها القضاء على عدد من الإرهابيين.

واعتبر الشيخ الجربا أن كميات الأسلحة المتنوعة التى تم العثور عليها في المسورة لتثبت مدى خطورة هؤلاء الإرهابيين وأهدافهم الدنيئة بإلحاق الضرر في المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن المبارك وكذلك الممتلكات سواء كانت شخصية أو حكومية.

وقدم الجربا شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزحفظه الله على اللفتة الأبوية الحانية بفتح المنافذ البرية من أجل السماح للأشقاء في قطر الراغبين في تأدية مناسك حج هذا العام وتذليل كافة الصعاب أمامهم وتقديم الخدمات المميزة لهم أسوة بما تقدمه حكومه خادم الحرمين الشريفين في كل عام للحجاج من كافة دول العالم .

واعتبر بأن هذه المكرمه الملكية ماهي الا امتداد للأيادي البيضاء التى اعتاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز_ حفظه الله_ تقديمها ايمان منه حفظه الله بالدور الكبير للمملكة والتى تعتبر القبلة الاولى للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها .

جاء ذلك خلال مأدبة عشاء أقيمت مساء البارحه في قصر الشيخ فرحان الجربا وحضرها

العديد من وجهاء واعيان المجتمع والمثقفين والأدباء والشعراء.

