فنون بيشة تقر تكوين 5 فرق للعرضة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

‏عقد أعضاء فرع جمعية الثقافة والفنون في ⁧‫بيشة‬⁩ اجتماع أمس الأربعاء برئاسة مدير الفرع سياف آل خشيل.

وأوضح مسؤول الإعلام بالفرع قباس الفهد بأن مجلس الفرع أقر عدد من المواضيع وهي ” تكوين 5 مجموعات للفرق الشعبية في بيشة تحت إشراف لجنة الفنون والتراث الشعبي، للمشاركة في برامج الفرع والفعاليات بأنواع العرضة المختلفة مثل ( العرضة، المسيرة، الرايح، العرضة السعودية ).

ودعا كل من يريد التسجيل في إحدى الفرق الشعبية من أبناء بيشة ومراكزها وقراها إلى زيارة الفرع في أوقات الدوام الرسمي للتسجيل والحصول على بطاقة العضوية، كما أقر مجلس الفرع إعداد تقرير يحتوي جميع البرامج المنفذة في لجان فرع جمعية الثقافة والفنون في بيشة، وكذلك خطة البرامج المستقبلية لكل لجنة، وأوصى مجلس الفرع اللجان بالإستعداد لإقامة ليلة وطنية بمشاركة جميع لجان الفرع ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني.