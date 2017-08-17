" فولفو " السويدية تستلهم من الجراد نظاما يمنع تصادم السيارات - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

حصل المسئولون فى شركة ” فولفو ” السويدية على شهادة جودة من الحكومة السويدية تسمح لهم بتنفيذ التقنية الخاصة بنظام الأمان فى السيارات والتى استلهموها من نظام حركات حشرة الجراد التى لاتصطدم بعضها مع بعض فى تنقلاتهم.

وتوصل العلماء السويديون إلى اكتشاف أن الجراد لديه خلية عصبية عملاقة تساعده على تخفيف عمليات التصادم اثناء تحليقها فى الهواء و نادرا مايحدث تصادم بينها، وهذه الخلية العصبية تعمل على التصفية السريعة لكل الحوافز البصرية غير نافعة فى طريقها.

ويركز العلماء على تقليد هذا النموذج لدى الجرادة لحماية السيارات من التعرض للاصطدام والاستفادة من النظم الطبيعية لتصميم التكنولوجيا الحديثة.