طفل يذبح صديقه على طريقة أفلام العنف - صحيفة صدى الالكترونية

طفل يذبح صديقه على طريقة أفلام العنف
على غرار أفلام الغنف والبلطجة ، ذبح طفل مصري في الـ11 من عمره ، صديقه 17 عاماً، بواسطة سكين ، وقوات الأمن تعتقله.
وتعود الواقعة ، عندما كان الطفل يمزح مع صديقه بتقليد الفنان محمد رمضان بفيلم ” عبده موته ” الذي كان يقوم فيه بدور بلطجي ، فقام الطفل بذبح صديقه دون أن يشعر .
وعقب القبض على الطفل قال خلال التحقيق معه إنها كانت مجرد مزحة وإنه قلد بذلك ” عبده موتة ” ، فيما أكد شهود عيان إنه أصيب بالصدمة حين شاهد صديقه يسقط على الأرض مضرجاَ بدمائه ، وقال إنه لم يكن يقصد فعل ذلك وسط ذهول الحاضرين.
وسارع هؤلاء إلى إنقاذ الشاب إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32302 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1023 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا تأثير افلام العنف على الاطفال