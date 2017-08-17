 طفل يذبح صديقه على طريقة أفلام العنف - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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طفل يذبح صديقه على طريقة أفلام العنف

طفل يذبح صديقه على طريقة أفلام العنف
أماني الغامدي(صدى):

على غرار أفلام الغنف والبلطجة ، ذبح طفل مصري في الـ11 من عمره ، صديقه 17 عاماً، بواسطة سكين ، وقوات الأمن تعتقله.

وتعود الواقعة ، عندما كان الطفل يمزح مع صديقه بتقليد الفنان محمد رمضان بفيلم ” عبده موته ” الذي كان يقوم فيه بدور بلطجي ، فقام الطفل بذبح صديقه دون أن يشعر .

وعقب القبض على الطفل قال خلال التحقيق معه إنها كانت مجرد مزحة وإنه قلد بذلك ” عبده موتة ” ، فيما أكد شهود عيان إنه أصيب بالصدمة حين شاهد صديقه يسقط على الأرض مضرجاَ بدمائه ، وقال إنه لم يكن يقصد فعل ذلك وسط ذهول الحاضرين.

وسارع هؤلاء إلى إنقاذ الشاب إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 32302 ] نشر منذ 4 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

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