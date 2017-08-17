إنطلاق سانج يونج ريسكتون الجديدة بسعر 35.705 دولار في بريطانيا - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

بعد 5 شهور من تقديمها في معرض سيول في كوريا الجنوبية يستعد الجيل الجديد من سانج يونج ريكستون للانطلاق في بريطانيا حيث تبدأ مبيعاته في أكتوبر بسعر يبدأ من 35.705دولار لنسخة EX بناقل حركة مانيوال من 6 سرعات وسعر اضافي 2.597 دولار للنسخة الأوتوماتيك من 7 سرعات.

وتشمل التجهيزات القياسية في السيارة عجلات 17 بوصة ألومنيوم وحساسات ركن أمامية وخلفية ومصابيح أمامية أوتوماتيكية ومرايا جانبية تطوي كهربائياً وتكييف يدوي ونظام صوتي ذكي وشاشة 8 بوصة ومقاعد اضافية في الجزء الخلفي وتحذير من التصادم الأمامي ومكابح طواريء آلية وتحذير من مغادرة المسار ومساعد الاضاءة العالية ونظام تعرف علي علامات الطرق .

أما نسخ ELX فتأتي بسعر 41.548 دولار للمانيوال و44.144 دولار للأوتوماتيك مع 7 مقاعد قياسية أو 5 اختيارية مع عجلات ألومنيوم 18 بوصة ونظام تكييف ثنائي المناطق ونظام ملاحة TomTom بشاشة 9.2 بوصة وعدادات خاصة وشاشة LCD 7 بوصة وفرش جلدي نابا ومقاعد أمامية بخاصية التسخين وعجلة قيادة بنفس الخاصية ومفتاح ذكي ومرايا رؤية خلفية الكتروكهروماتيك وزجاج خلفي مظلل و9 وسائد هوائية.

أما أعلي الاصدارات ‘Ultimate’ فتأتي بسعر 48.689 دولار وتأتي بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات و5 مقاعد ومصابيح أمامية HID ومصابيح ضباب LED وعجلات ألومنيوم 20 بوصة وتجهيزات أخرى عديدة. وتحمل السيارة محرك 2.2 لتر بقوة 178 حصان وعزم دوران يرسل للعجلات الأربعة للسيارة كما توجد نسخ أخري في أماكن أخرى بمحرك 2 لتر بنزين بشاحن توربيني وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.