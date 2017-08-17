أمير نجران يستعرض إحصائية القضايا الجنائية والحقوقية بشرورة - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

اطلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، على تقرير إحصائي عن القضايا الجنائية والحقوقية الواردة إلى المحكمة العامة بمحافظة شرورة، منذ بداية العام الهجري الجاري، ومقارنتها بالعام الماضي، قدّمه فضيلة رئيس المحكمة الشيخ محمد بن حسن بن شريف المشيخي.

وبيّن التقرير انخفاض حجم القضايا الحقوقية عن العام الماضي، بنسبة 12 في المائة، والجنائية بنسبة 57 في المائة، فيما كان الواقع ذاته بشأن قضايا المخدرات، بانخفاض نسبته 56% .