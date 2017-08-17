تعرف على فوائد تبادل الهدايا بين الزوجين - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قال أحد الخبراء في العلاقات الزوجية ، أنه من المهم أن يبرز الزوجان حبهما كل للآخر عبر الطرق التي يفضلان اتباعها ، مؤكداً على فوائد تبادل الهدايا بين الزوجين.

ما هي أفضل هدية للزوجة؟

– من فوائد تبادل الهدايا بين الزوجين نذكر التعبير عن الحب بينهما وهذا الامر لا ينحصر فقط في الأعياد الدينية أو في عيد ميلاد الزوجة أو الزوج أ في عيد الحب أو الاحتفال بعيد الزواج… يمكن ان يقوم الزوجان بتبادل الهدايا في ما بينهما من دون مناسبة وذلك فقط من باب التعبير عن الحب. تحب المرأة من ناحيتها أن تتلقى الكثير من الهدايا من زوجها من دون مناسبة وتحب ان تلقى الكثير من الدلال لذلك ستكون فرحة بكل هدية تتلقاها من زوجها.

– من بين فوائد تبادل الهدايا بين الزوجين يمكننا أن نذكر بأن الهدايا الجميلة التي يهديها الزوجان لبعضهما قد تكون كفيلة في تجديد الحب والحياة الرومنسية في كنف المنزل الزوجي فالروتين في العلاقة مع غياب المفاجآت قد يقود الى قتل العلاقة العاطفية وفشلها بينهما بسبب غياب الأمور الجميلة عنها.

– تقديم الهدايا للزوجين بين بعضهما هو إشارة لاحترام الآخر ولتقديره فمثلاً إن أهدى الرجل زوجته هدية في عيد الأم سيدل الأمر على احترامه لها وتقديره لتضحياتها ويعلمها بهذه الطريقة بأنه يقدّر أمومتها وجهودها في تربية أطفالهما العناية بالأسرة.

أفكار مميّزة لهدايا عيد الزواج

– إن كان هناك خلاف زوجي ما بين الزوج والزوجة من فوائد تبادل الهدايا بين الزوجين هو أنها تلغي الخلافات الزوجية وتمنح الزوجين حياة سعيدة مع بعضهما. الطرفان يرحبان بالهدايا والمفاجآت بحال أراد الآخر التعويض عن خطأه.