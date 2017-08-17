تعرف على فوائد تبادل الهدايا بين الزوجين - صحيفة صدى الالكترونية

تعرف على فوائد تبادل الهدايا بين الزوجين
قال أحد الخبراء في العلاقات الزوجية ، أنه من المهم أن يبرز الزوجان حبهما كل للآخر عبر الطرق التي يفضلان اتباعها ، مؤكداً على فوائد تبادل الهدايا بين الزوجين.
ما هي أفضل هدية للزوجة؟
– من فوائد تبادل الهدايا بين الزوجين نذكر التعبير عن الحب بينهما وهذا الامر لا ينحصر فقط في الأعياد الدينية أو في عيد ميلاد الزوجة أو الزوج أ في عيد الحب أو الاحتفال بعيد الزواج… يمكن ان يقوم الزوجان بتبادل الهدايا في ما بينهما من دون مناسبة وذلك فقط من باب التعبير عن الحب. تحب المرأة من ناحيتها أن تتلقى الكثير من الهدايا من زوجها من دون مناسبة وتحب ان تلقى الكثير من الدلال لذلك ستكون فرحة بكل هدية تتلقاها من زوجها.
– من بين فوائد تبادل الهدايا بين الزوجين يمكننا أن نذكر بأن الهدايا الجميلة التي يهديها الزوجان لبعضهما قد تكون كفيلة في تجديد الحب والحياة الرومنسية في كنف المنزل الزوجي فالروتين في العلاقة مع غياب المفاجآت قد يقود الى قتل العلاقة العاطفية وفشلها بينهما بسبب غياب الأمور الجميلة عنها.
– تقديم الهدايا للزوجين بين بعضهما هو إشارة لاحترام الآخر ولتقديره فمثلاً إن أهدى الرجل زوجته هدية في عيد الأم سيدل الأمر على احترامه لها وتقديره لتضحياتها ويعلمها بهذه الطريقة بأنه يقدّر أمومتها وجهودها في تربية أطفالهما العناية بالأسرة.
أفكار مميّزة لهدايا عيد الزواج
– إن كان هناك خلاف زوجي ما بين الزوج والزوجة من فوائد تبادل الهدايا بين الزوجين هو أنها تلغي الخلافات الزوجية وتمنح الزوجين حياة سعيدة مع بعضهما. الطرفان يرحبان بالهدايا والمفاجآت بحال أراد الآخر التعويض عن خطأه.
الثامري[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههه
اكبر هديه لهاااا هي انااااا
تحمد ربهااااا ليل نهاااار اني متجوزهاااا
ناقصين حنااااا مصاريف
الاجار 25الف في السنه
الكهرب اقل فاتوره500في الشهر
بنزين فواتير جوال
نسيت واهم شي كيلو الجراك 80 ريال يادوبك ثلاثه ايام يكفي
من غير المصاريف النثريه
وتقولون هداياااااا
يامال العافيه
لا والمصيبه تتجوز وحده ماااااهي موظفه وتعطيها الف وخمس في الشهر مصروف وتسددجوالها واذا فيه عرس تعطيهااا عانيه وحاله
لااااا وتقولو هدايا
كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 318 ] نشر منذ 4 ساعات
الهدايا تغذي المشاعر للأفضل بين الزوجين حتى لو كانت الهديه بسيطه فهي تجدد الحب ،
الحب جنه ليمنه صفاااااااا.
العنااد[ عدد التعليقات: 383 ] نشر منذ 4 ساعات
يستاهلون زوجاتنا هدايا مو هدية واحدة
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10429 ] نشر منذ 4 ساعات
ليه مصروف ١٥٠٠🤔 للزوجه العاطله
هذا صار قسط بنك 😤😤
العاطله طلباتها تجيها مثل ماتبي والسوق وقت ماتبي
اما ١٥٠٠ بيدها كل شهر خيييييير😂😂😂
١٥٠٠ هذه تكفيها مع اثنين من القرود اللي مخلفتهم😁😁
برق[ عدد التعليقات: 10600 ] نشر منذ 4 ساعات
الهدايا تخلق الرسميه بين الزوجين وكأنهم اغراب ،، والا لا ؟؟؟
يعني عطها دراهم مثلا وخلها تنبسط وتشتري اللي تبغاه براحتها ولا تعتبر
هذي الدراهم هديه بل نفقه واجبه عليك .
ممكن بعض الحريم عقلها سخيف اذا جبت لها هديه مش ولابد تحتقرها
وتحتقرك انت على ضعف هديتك
.
بعدين الرجل اكبر هديه حصلت عليها المرأه ☺️☺️☺️☺️
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10429 ] نشر منذ 3 ساعات
الهديه لابد ترتبط بمناسبة معينه مثل 👈ذكرى الزواج والاستقلال 😍😍
مع حفله فلللللل اوبشن بعيدا عن صخب الاطفال
.
.او عيد او ترقية عمل طبعا لطرق التقديم فنووون وجنوووون غير هيك ✋ مالها معنى واشوف مالها داعي اصلا
برق[ عدد التعليقات: 10600 ] نشر منذ 3 ساعات
امل
يوووووووه جوّك خااااااثر بالمره ☺️☺️☺️☺️
حفله فل اوبشن 😥😥😥😥 ياقطع تسبدي علاها وعلى الحركات هذي
.
ياما ترقينا وياما مر علينا عيد زواج ماعينا لا هديه ولاحفله خاصه ولا عينا الا القميحه 😓😓😓😓
الثامري[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 3 ساعات
الزواج او الاستقلال
عجيب والله
ماااابقي غير تقولي عيد التحرير
بعدين الف وخمس مو كثير مع الغلااااا هذي الايام
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13968 ] نشر منذ 3 ساعات
تهادوا تحابوا ❤️😍
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16506 ] نشر منذ 3 ساعات
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لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16506 ] نشر منذ 3 ساعات
🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫عند بعض الناس هذي هديه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه
درة البسامي[ عدد التعليقات: 208 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا أعتقد أن هناك وقت معين ولا مكان معين للتهادي بين الأزواج….
فالهدية في تعريفها .. طريقة من طرق التعبير عما يكنّه كلاً منهما للآخر… ولا علاقة لثمن هذه الهدية بمكانة أو قدر أياً منهما…..
أما أفضل فرصة لتقديم الهدية …فهي عندما تعلم بأن الآخر قد وضع في جدول أعماله لنهاية الأسبوع شراء شيئاً معيناً ( بالطبع لابد أن يكون شيئا لطيفاً كعطر أو ساعة أو….) ليسبقه على شراءها وتقديمها كهدية له وبطريقة مفاجئة…
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7067 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلام فاضي عمر الهدايا ماكانت تعبير عن المشاعر و الحُب سوا بين الزوجين أو غيرهم.
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7067 ] نشر منذ 2 ساعتين
الهدية🎁تعني إن الشخص يفرض ذوقه ع الآخرين ، لنفرض إن ذوقه مدحدر
صعب ع الشخص الذويق يتقبل هدية من شخص ذوقه مدحدر ، أما الشخص اللي ذوقه
مدحدر يقبل أي شئ .
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7067 ] نشر منذ 1 ساعة
سبق وأهديت ناس هدايا كـ مجاملة ولا أنا أكره الأرض اللي يمشون عليها.
واللي بيقول لك أنا ما أهدي أحد إلا إذا كنت أحبه كذااااب😛
فيه هدايا :
– رشوة
– مجاملات
– مصالح
– إستدراج
ووإلخ.
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7067 ] نشر منذ 1 ساعة
سبق وجاتني هدايا خيالية من وحدة وبالنهاية إكتشفت إنها لزوم الإستدراج للــ؟؟؟؟🙈
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 8835 ] نشر منذ 1 ساعة
والله لاهديها كل شئ حلو
أهم شئ تجي بنت هادئة محترمة ومملوحة مو شرط ملكة جمال
والأهم من ذا مايكون لسانها طويل
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10429 ] نشر منذ 59 دقيقة
صحيح ياديم
فيه هدايا رشوه 😊
.
.وجتني هدايا رشوه كثير بس واااااضحه وعارفه انها مو لله مو امل اللي ينضحك عليها اعرف اللي ورى راسها 😊
كنت اخذ الهدايا واستفيد واسايسها لحد ماافلست من الهدف اللي تبي توصله عن طريقي ولما عرفت انها تتكلم وراي
وتقول انه انا اللي كنت اهديها لاجل مصالح العمل 😂😂😂
ووقتها طلعت كل الكروووت المرفقه مع الهدايا ونزلتهن وااااااتس بنفس القروب اللي هيه فيه
ومن بعدها ماجابت سيرتي ع لسانها 😁
ناس قذرة تجبرك الظروف تتعامل معها بس لازاد عن حده لابد نعمل حد لهم ✋
همس ~[ عدد التعليقات: 435 ] نشر منذ 56 دقيقة
احب الهدايا بمناسبة وغير مناسبة 🎁😍 ~
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7067 ] نشر منذ 56 دقيقة
عشان بس الشخص ماياخذ ف نفسه مقلب ياليت مايقيم نفسه من ناحية الشكل و الذوق.
ذوقك مو شرط يعجب الآخرين وقد يقبل الشخص منك هدية مجاملة فقط.
لذلك لاتفشل نفسك وتتميلح بالهدايا لأي مخلوق نصيحهههة😂😂
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 8835 ] نشر منذ 51 دقيقة
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧 رداً على تعليقات الأخت وأقول أحترم رأيك عن الهدية ولكن لنا قدوة وهو رسولنا الكريم الذي قال :-
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحرَ الصَّدْرِ)
وأيضاً قال (تهادوا تحابوا)
وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية
فهذا دليل جمال الهدية في نفوس المُهدى إليهم وليس كلامكـ،،،
ولكن كلامكـ حقيقي في هذا الزمن ولكن لا يمثل الكل..
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10429 ] نشر منذ 50 دقيقة
دره
هل الجامعه اللي انتي فيها
فيها دراسات عليا للعلوم الطبيه والصحيه ام فقط طبيه ؟؟؟وان كان نعم ؟؟؟ مااسم الجامعه وكم المقاعد الشاغره كل عام ؟؟؟لان سمعت يقولون فقط ١٠ مقاعد للدراسات العليا ؟؟؟هل صحيح
وهل الشروط تعجيزيه ؟؟؟وهل صحيح اللي عنده واسطه يدخل واللي ماعنده لو امتياز مايدخلونه😢😢
وشكراااااا جزيلاااااااا
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7067 ] نشر منذ 46 دقيقة
سبق وجاتني هدايا ، الذوق مدحدر😷 الله يزيد النعمة ومن الكيس إلى سلة🗑المهملات.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10429 ] نشر منذ 42 دقيقة
😤😤
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7067 ] نشر منذ 36 دقيقة
أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ع رأسي
لكن مشكلة بعض الناس مايأخذ من الدين إلا اللي يوافق هواه.
وقولك إن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الهدية هذا الشئ نعرفه
ولكن قبول الهدية لايعني الإعجاب بها ، تُقبل كمجاملة فقط إلا فيما ندر والنادر لاحكم له.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2251 ] نشر منذ 13 دقيقة
يقول المثَل إللي مدري منهو قاله .
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انا غنيه واحب الهديه .🎁.💓.🤗.