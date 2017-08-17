مقتل القذافي ونجله يحاصر أمير قطر السابق - صحيفة صدى الالكترونية

مقتل القذافي ونجله يحاصر أمير قطر السابق
مازالت الملفات تفتح وتكشف للرأي العام كل يوم الكوارث التي ارتكبتها قطر في الدول العربية ودعمها للإرهاب، حيث أعربت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان، عن استيائها واستنكارها الشديدين لاستمرار الصمت المريب وغض الطرف من قبل المحكمة الجنائية الدولية، حيال جريمة قتل العقيد الراحل معمر القذافى، ونجله المعتصم بالله، بعد أسرهما فى 20 أكتوبر 2011 من قبل قوات المعارضة التابعة للمجلس الانتقالى السابق، متهمة قطر وأميرها السابق حمد بن خليفة بالضلوع فى قتل الرئيس الليبى الراحل.
واعتبرت اللجنة، فى بيان صحفى صادر عنها اليوم الخميس، أن جريمة مقتل القذافى ونجله بعد أسرهما على قيد الحياة، والتنكيل بهما وقتلهما والتمثيل بجثتيهما بصورة وحشية، ودفنهما فى مكان مجهول، جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاك للقانون الدولى الإنسانى ومعاهدات جنيف لأسرى الحروب والنزاعات المسلحة، وخارج أى منطق أو اعتبار لآدمية الإنسان.
وأكدت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان، أن عرض جثتى العقيد الراحل وابنه فى فضاء مفتوح بمدينة مصراتة لمدة ثلاثة أيام، بشكل مناف لكل القيم الإنسانية والدينية والأخلاقية، كونهما أسيرى حرب فى حالة نزاع مسلح، وتنطبق عليه قواعد التعامل مع أسرى الحرب التى نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكولات المكملة لها، وما نص عليه القانون الدولى الإنسانى فيما يتعلق بوضع الحماية لأسرى الحرب خلال النزاعات والحروب الدولية منها وغير الدولية.
وطالبت اللجنة فى بيانها، المحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤوليتها القانونية وفتح تحقيق شامل فى مقتل العقيد الراحل معمر القذافى ونجله المعتصم بالله، باعتبارها مسؤولة بشكل مباشر عن إصدار مذكرة التوقيف والملاحقة للقذافى، وتحديد الأطراف المحلية والإقليمية والدولية المتورطة والمسؤولة عن جريمة قتل العقيد الراحل، وفى مقدمتها حكومتا قطر وفرنسا.
كما طالبت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان، الأمانة العامة للأمم المتحدة، بتشكيل لجنة تحقيق دولية خاصة بجريمة قتل العقيد الراحل معمر القذافى، إذ إن هناك معلومات وتقارير مؤكدة حول دور قطر وفرنسا فى تصفيته حتى يصمت نهائيا ولا يعترف بعدة أمور وأسرار تتعلق بقضايا دولية ذات حساسية معينة، حال اعتُقل وقُدِّم للمحاكمة، إذ تشير المعلومات إلى تورط قطر وأميرها السابق حمد بن خليفة آل ثانى فى مقتل القذافى، بعدما أمر حمد قائد قواته الخاصة بالإجهاز عليه، نتيجة معلومات خطيرة كانت بحوزة الرئيس الليبى عن حكام دولة قطر ودورهم التخريبى ودعمهم لتنظيمات إرهابية ومتطرفة فى النيجر وتشاد وأفغانستان والصومال، ومحاولاتهم إثارة الفوضى ودعم قوى المعارضة بالسعودية والبحرين وسوريا واليمن.
وبحسب البيان، تفيد المعلومات والتقارير بأن العقيد القذافى قُتل من قبل وكيل المخابرات الفرنسية، بناء على أوامر مباشرة من الرئيس السابق نيكولا ساركوزى، وذلك من أجل إخفاء معلومات وأسرار بحوزته، منها الدعم المالى للرئيس الفرنسى السابق ساركوزى فى الانتخابات الرئاسية، وكذلك الصراع الاستثمارى والاقتصادى فى أفريقيا.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32302 ] نشر منذ 4 ساعات
لابد للمخطئ من محاسبه ,,
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 421 ] نشر منذ 4 ساعات
للامانة سوف يبقى قتل القذافي ونجله لغزا من الالغاز وخصوصا انه تم أسرهما على قيد الحياة وتم التنكيل بهما وقتلهما والتمثيل بجثتيهما بصورة وحشية ودفنهما فى مكان مجهول انها بالفعل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك للقانون الدولى الإنسانى ومعاهدات جنيف لأسرى الحروب والنزاعات المسلحة وخارج أى منطق أو اعتبار لآدمية الإنسان كما أنها والاهم انها ليست من شيم الدين الاسلامى الحنيف ان يتم قتل الاسرى حيث ان المتهم الرئيسى حتى الان قوات المعارضة التابعة للمجلس الانتقالى كما متهمة أيضا قطر وأميرها السابق حمد بن خليفة ال ثانى ولابد فعلا من فتح تحقيق شامل من المحكمة الجنائية الدولية وان تتحمل مسؤوليتها القانونية وفتح تحقيق شامل فى مقتل العقيد الراحل معمر القذافى ونجله المعتصم بالله وخصوصا صور القتلة موثقة بواسطة الفيديو لحظة قتل العقيد الراحل معمر القذافى ونجله المعتصم بالله وهم معرفون بالاسم والعائلة
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1023 ] نشر منذ 4 ساعات
رحم الله القذافي
العنااد[ عدد التعليقات: 383 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يدمر حكومة قطر عاجلا غير اجل
سبع الليل.[ عدد التعليقات: 906 ] نشر منذ 3 ساعات
لعنة الله عليهم ثيران قطرائيل الحمدين الخونه تأمرو مع القذافي ثم قتلوه لكي لايكشف المستور من الارهاب والمأمرات والقتل والمصائب لاكن سينالون جزاءهم عاجل ام اجل باذن الله.