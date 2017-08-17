وزير الصحة يستقبل طبيبا تعرض لاعتداء لفظي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

استقبل وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، صباح اليوم الخميس، الطبيب الذي تعرّض لاعتداء لفظي من خلال مقطع صوتي نُشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد رفضه طلب غير نظامي بصرف إجازة مرضية بمركز صحي بالرياض.

وأكدت الصحة في بيان نشرته على حسابها الرسمي على تويتر، أنها أطلعت على المقطع الصوتي المنشور الذي يتبين فيه الاعتداء اللفظي على أحد منسوبيها من الجنسيات العربية الشقيقة، حيث تم تحديد هوية المعتدي بالتعاون مع الجهات المختصة وجاري اتخاذ اللازم تجاهه.

وأكدت أنها لن تتوانى عن الملاحقة القانونية للمعتدي مع الجهات الأمنية المختصة لإيقاع العقوبة المشددة، كما أنها تتابع من قام بنشر المقطع الصوتي على شبكات التواصل الاجتماعي لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وقدم الربيعة شكره للطبيب أثناء لقائه معه، لقاء أمانته ونزاهته وحرصه على تطبيق النظام، مؤكدا أن هذا الاعتداء مرفوض و لايمكن قبوله تحت أي ظرف ومهما كانت الأسباب، مشددا على الملاحقة القانونية لكل من يعتدي على منسوبي القطاع الصحي،مؤكدا على وقوفه الكامل مع الطبيب وزملائه وجميع منسوبي القطاع الصحي.