باريس سان جيرمان يستغل نيمار للسخرية من برشلونة - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

سخرت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من خسارة نادي برشلونة الإسباني، أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسبانية.

ويعيش ناديا باريس سان جيرمان وبرشلونة أزمة حقيقية على خلفية انتقال البرازيلي نيمار مهاجم برشلونة إلى النادي الفرنسي، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو، بعدما أقدم باريس سان جيرمان على كسر عقد نيمار مع برشلونة ودقع الشرط الجزائي من أجل جلبه إلى العاصمة الفرنسية.

وقد أغضبت هذه الخطوة إدارة برشلونة كثيرًا وشنّت حملة إعلامية شعواء على نظيرتها في باريس سان جيرمان، متهمة النادي الفرنسي بمخالفة قواعد اللعب المالي النظيف، وهو ما أضرّ بسمعة باريس سان جيرمان كثيرًا.

وانتظرت الفرنسيون حتى تلقى برشلونة هزيمة قاسية على يد ريال مدريد في كأس السوبر الإسبانية، لترد الصاع صاعين، حيث نشر حساب باريس يان جيرمان على موقع ” تويتر ” تغريدة ذات مغزى كبيرة، حيث نشر صورة لنجمه الجديد نيمار وهو يضحك، بينما أضاف الحساب وجهًا ضاحكًا مع التغريدة، في إشارة واضحة على الشماتة في برشلونة بعد سقوطه المدوي أمام ريال مدريد.