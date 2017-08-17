الجريدة الرسمية المصرية تنشر موافقة الرئيس على اتفاقية " تيران وصنافير " - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

نشرت الجريدة الرسمية المصرية، في عددها الصادر اليوم الخميس، القرار الجمهوري رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠١٦ الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة، والخطابات المتبادلة بشأنها، والموقعة في القاهرة بتاريخ 8 إبريل 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وأشارت الجريدة إلى أنه تم إصدار هذا القرار بعد الاطلاع على المادة (151) من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

كما أشارت إلى موافقة مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 19 رمضان سنة 1438 هجرية، الموافق 14 يونيو سنة 2017 ميلادية.