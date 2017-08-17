⁠⁠⁠⁠⁠" خلع الكتف " .. الأسباب والعلاج - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

يعتبر ” خلع الكتف ” من الإصابات الشائعة، لا سيما بين الرياضيين، ويحدث نتيجة خروج رأس عظم العضد عن مكانه الطبيعي، بسبب حركة أو ضغط خارجي عنيف، أو شد أكبر من قدرة أربطة المفاصل على التحمل.

ويوضح استشاري جراحة العظام ومناظير المفاصل الدكتور كريم السكري لـ ” عاجل ” ، إن ممارسة الألعاب الرياضية من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى خلع الكتف، وينتج عن السقوط على الذراع المدودة إلى الأمام أو الجانب، أو نتيجة الشد أو السقوط على مفصل المرفق حين يكون ملتفا للخارج، أو السقوط على الذراع الممدودة عندما تدفع إلى الأعلى والخلف بقوة.

وأضاف استشاري العظام، أن ” خلع الكتف ” يحدث أيضًا عند تعرض الجزء الخارجي من الكتف لضربة أو سقوط أو تصادم، مشيرًا إلى أن العلامات التي تكشف حدوث خلع في الكتف، تشمل الشعور بآلام حادة عند الحركة، وتسطُّح الكتف، وتدلي الذراع بجانب الجسم، كما يمكن تحسس رأس عظم العضد تحت الإبط، بالإضافة إلى الشد العضلي، وتقيد شديد أو انعدام في الحركة.

وحول العلاج، يقول استشاري جراحة العظام إنه يكون في حالات محدودة بإعادة المفصل إلى وضعه الطبيعي والتحقق من ذلك عن طريق الأشعة، وفي أغلب الحالات تجرى جراحة لإصلاح الأربطة بعد الخلع. أما في حالة الخلع المتكرر فلا بد من العلاج الجراحي. ويتم العلاج بعد تشخيص الإصابة بالأشعة في وضع أمامي ووضع خلفي ووضع جانبي للتأكد من عدم وجود المضاعفات المصاحبة.