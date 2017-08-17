بالفيديو.. انهيار ابن عبدالحسين عبدالرضا أثناء دفنه - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. انهيار ابن عبدالحسين عبدالرضا أثناء دفنه
نعى أحد أبناء الكويتي الراحل الفنان عبدالحسين عبدالرضا ، والده اثناء دفنه ، وهو منهار .
حيث نشرت الممثلة الكويتية بشاير حسين عبر حسابها على ” إنستجرام ” فيديو ظهر فيه أحد أبناء الفنان الكويتي الراحل وهو ينعي والده أثناء دفنه.
وبدا في المقطع المصور وهو يبكي بحرقة وتوجه إلى والده بالقول إن المشيعين أتوا لوداعه من كل أنحاء الخليج. وأضاف: شوف الناس قديش بتحبك “.
وبعد ذلك توجه إلى الحاضرين بالقول إن العزاء ليس عزاء آل عبد الرضا فحسب بل هو عزاء الجميع.
حمودي[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون البقاء لله
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1023 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرحم حسين الرضا