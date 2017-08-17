 بالفيديو.. انهيار ابن عبدالحسين عبدالرضا أثناء دفنه - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بالفيديو.. انهيار ابن عبدالحسين عبدالرضا أثناء دفنه

بالفيديو.. انهيار ابن عبدالحسين عبدالرضا أثناء دفنه
نورة الشهري(صدى):

نعى أحد أبناء الكويتي الراحل الفنان عبدالحسين عبدالرضا ، والده اثناء دفنه ، وهو منهار .

حيث نشرت الممثلة الكويتية بشاير حسين عبر حسابها على ” إنستجرام ” فيديو ظهر فيه أحد أبناء الفنان الكويتي الراحل وهو ينعي والده أثناء دفنه.

وبدا في المقطع المصور وهو يبكي بحرقة وتوجه إلى والده بالقول إن المشيعين أتوا لوداعه من كل أنحاء الخليج. وأضاف: شوف الناس قديش بتحبك “.

وبعد ذلك توجه إلى الحاضرين بالقول إن العزاء ليس عزاء آل عبد الرضا فحسب بل هو عزاء الجميع.

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Une publication partagée par بشاير حسين (@bshayerhussain) le


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 5 ساعات

الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون البقاء لله

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