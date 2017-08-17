الشباب مطالب بالفوز على القادسية - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

طالبت إدارة نادي الشباب المدربَ سامي الجابر بضرورة تحقيق الفوز على القادسية في المبارة المقبلة ضمن الجولة الثانية من دوري المحترفين؛ حتى تطمئن إلى أن الفريق يمضي على الطريق الصحيح.

ووفقًا لما نشرته صحيفة ” الرياضية ” ، فإن الجابر حصل على كامل الدعم من أعضاء شرف الشباب؛ لذلك فإن الإدارة لا ترى مبررًا لاستمرار تراجع نتائج الفريق بعدما تم توفير كافة المتطلبات الفنية التي يحتاجها المدرب.

وطالبت إدارة الشباب بضرورة استثمار الدعم الشرفي الذي حظي به في الفترة الأخيرة، وتحويل الفريق من الخسارة إلى الفوز، على أن تكون البداية من مواجهة القادسية.

وكان الشباب قد تلقى أول خسارة له في الموسم الجديد بنتيجة 1-2 عندما واجه ” أحد ” في الجولة الافتتاحية، وهي الخسارة التي أقلقت إدارة النادي كثيرًا، خاصةً أنها جاءت أمام فريق صاعد حديثًا إلى دوري جميل.