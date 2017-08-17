جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف أكاديميّة وبحثيّة للجنسين - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الملك سعود مؤخراً عن توافر مجموعة من الوظائف الأكاديمية ” للرجال والنساء ” وأخرى بمسمى باحث ” للنساء ” لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة وذلك للعمل في عدة جهات بالجامعة وفرع الجامعة بالمزاحمية.

ودعا عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة الدكتور سعد الحسين الراغبين في التقديم على الوظائف المذكورة والاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة إلى زيارة الموقع الإلكتروني للعمادة http://dfpa.ksu.edu.sa/

مشيراً إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد 28/11/1438هـ ويستمر لمدة خمسة أيام عمل.