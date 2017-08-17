إشادات عالمية بقرار تسهيل دخول الحجاج القطريين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تصدر قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتسهيل دخول الحجاج القطريين إلى المملكة على نفقته الخاصة؛ اهتمامات الصحف ووكالات الأنباء العالمية.

ولقي التوجيه إشادة كبيرة من وسائل الإعلام العالمية، مثل وكالة بلومبرج، ووكالة الأنباء الفرنسية، وصحيفة ديلي صباح التركية، وإنترناشيونال بزنس تايمز، وغيرها، التي اعتبرته لفتة كريمة من خادم الحرمين الشريفين، تأتي على الرغم من رفض الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لسياسات قطر على المستوى الدولي ومقاطعتها لها، حرصًا على إعادة الاستقرار إلى المنطقة، وعدتها خطوة أولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة الخليجية.

وشمل التوجيه السماح بدخول الحجاج القطريين عبر منفذ سلوى الحدودي لأداء مناسك الحج، والسماح لجميع المواطنين القطريين الذين يرغبون في الدخول لأداء مناسك الحج، دون التصاريح الإلكترونية.

كما شمل نقل كل الحجاج القطريين من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الأحساء الدولي، على ضيافة مقامه الكريم، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة.

وأمر بالموافقة على إرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة لإركاب كل الحجاج القطريين على نفقته الخاصة إلى مدينة جدة، واستضافتهم بالكامل على نفقة خادم الحرمين الشريفين، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.