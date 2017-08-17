إتش تي سي تعلن افتتاح متجر إلكتروني في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أعلنت شركة إتش تي سي HTC رسميًا عن افتتاح متجر إلكتروني خاص بالمملكة ، وذلك تلبية للطلبات المُرتفعة الواردة منها. ويوفّر المتجر جميع منتجات الشركة بما في ذلك هواتفها الأخيرة، U11، رفقة هواتف أُخرى من عائلة U أو Desire. كما يُمكن شراء جميع مُلحقات الشركة الأصلية كشواحن السيّارة، وسمّاعات الأذن، وأغطية الحماية أيضًا.

وفي هذا الصدد قال رئيس إتش تي سي في الشرق الأوسط وأفريقيا، نيكيتاس جليكاس Nikitas Glykas، إن الشركة تواكب توجّهات السوق ولهذا السبب أقدمت على افتتاح متجرها الإلكتروني في المملكة مُستهدفين فئة الشباب وعشّاق التكنلوجيا التي تُعتبر الفئة المُحرّكة للسوق.

ويُمكن الوصول للمتجر عبر الرابط htc.com/mea-sa وهو يدعم اللغة العربية بالكامل. ويُمكن شراء الأجهزة بخيارات وألوان مُتعدّدة منه. مراجعة هاتف HTC U11

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