بالفيديو.. بيكيه : ريال مدريد هو الأفضل حالياً - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قال جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة الإسباني، بعد سقوط فريقه أمام ريال مدريد في إياب كأس السوبر الإسباني ” لسنا في أفضل أوقاتنا داخل الفريق أو النادي، علينا أن نكون قريبين من بعضنا البعض قدر الإمكان وأن ننظر إلى المستقبل، علينا أن نتقبل الهزيمة، وأن نتقبل أفضلية ريال مدريد في الوقت الحالي “.

وأشار بيكيه إلى أنه خلال السنوات العشر الأخيرة التي تواجدت فيها هنا، هذه هي المرة الأولى التي أشعر فيها بأننا أقل شأنًا من ريال مدريد.

وقدم برشلونة أداءً باهتاً في مباراة الإياب، ليخسر مرة أخرى بعد خسارته في لقاء الذهاب على ملعبه بنتيجة 1-3، ليحقق ريال مدريد فوزاً ساحقاً في مجموع اللقاءين (1-5) .