الاتحاد ينفي إبتعاده عن آسيا - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

نفت إدارة نادي الاتحاد ما تردد مؤخراً حول اعتذار الاتحاد عن المشاركة في دوري أبطال آسيا 2018، للموسم الثاني علي التوالي، بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النمور.

ويسعى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، لإغلاق القضايا العالقة على العميد لد الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا ” من أجل الحصول على الرخصة الأسيوية رغم صعوبة المهمة.

وكان أنمار الحائلي، قد تواجد خلال الأسبوع الماضي في إسبانيا برفقة المحامين الموكلين من قبل النمور،للوقوف على القضايا الدولية المرفوعة ضد العميد.