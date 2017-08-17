غالي: أتمنى أن تكون التجربة أفضل هذه المرة - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أبدى محترف نادي النصر المصري حسام غاليسعادته بالانضمام إلى فريق العالمي في الموسم الجاري، وخوض تجربة جديد في دوري جميل.

وقال غالى في تصريحات صحفية :” العالمى كيان كبير، وناد له معزة خاصة فى قلبى، لأنى أحمل ذكريات طيبة فيه، منذ مشاركتى معه عام 2009، وأتمنى أن تكون التجربة أفضل هذه المرة وتتوج بالعديد من البطولات “.

وأضاف :” تجربتى الجديدة مع النصر، لاشك أنها تشكل تحديداً خاصاً ومهماً، ونقطة مهمة فى مسيرتى الكروية التى مرت بعدد كبير من الأندية، سواء فى البرتغال أو إنجلترا أو مصر، أنا فى كامل جاهزيتى للعب موسم حافل بالإنجازات مع النصر، كونه يضم كوكبة من نجوم المنتخب السعودى، وكذلك الأجانب، والفترة الحالية للفريق تختلف تماماً عن الفترة الأولى التى قضيتها لاختلاف إمكانيات الفريق حالياً، وأن هذه المجموعة الحالية من اللاعبين لديها كل مقومات النجاح لتحقيق البطولات “.