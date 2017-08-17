النصر يسجل المحترفين قبل لقاء الاتفاق - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

قال الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر، إن الفريق سينتهي من الوفاء بكافة متطلبات واشتراطات لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باتحاد الكرة قبل خوض المباراة المقبلة أمام الاتفاق.

ويلتقي النصر على أرضه ووسط جماهيره بالرياض مع الاتفاق في الجولة الثانية من دوري جميل للمحترفين، مساء الجمعة 18 أغسطس 2017؛ ما يعني أن النصر سيتمكن من الوفاء باشتراطات تسجيل اللاعبين خلال الساعات المقبلة، ليصبح من حق النادي تسجيل لاعبيه المحترفين الجدد في قائمته للموسم الجديد.