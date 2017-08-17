اليونيسيف يكشف استخدام الماء سلاح في سوريا - صحيفة صدى الالكترونية

نيويورك(صدى):

أفاد خبير بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة ” اليونيسيف ” أن الماء يستخدم في سوريا كسلاح.

وأوضح مدير قسم إمدادات المياه بالمنظمة في مدينة كولونيا الألمانية، أندرياس كناب، أنه يتم تعطيش مناطق بعينها من خلال تدمير مواسير المياه ومضخاتها، مشيرا إلى أن الناس في سوريا يعانون كثيراً من هذه الأزمة في موسم الصيف الحالي وقال: ” 70% من السكان لا يستطيعون الوصول لمياه نقية، في عام 2016 تم رصد 30 عملية قطع مياه متعمدة، في كثير من الحالات يضطر الناس لضخ المياه الجوفية يدوياً وترشيحه، ولكن هذه الطريقة لا تحمي الناس من الميكروبات بشكل فعال “.

كما أشار الخبير النمساوي إلى عدم قدرة الناس في هذه المناطق على غلي الماء، وذلك بسبب انهيار إمدادات الطاقة، وقال إنه يتم غالباً مصادرة مواد الكلور لأن كل طرف من الأطراف المتحاربة في سوريا يخشى أن يستخدم الطرف الآخر الكلور في تصنيع غاز سام.

وزار مؤخراً منطقة الغوطة القريبة من دمشق والمحاصرة وقال إنه سأل الناس عن أكثر الأشياء التي يحتاجونها بشكل ملح “وكنت أعتقد أنهم سيتحدثون عن السلع الغذائية أو المواد الطبيعة ولكنهم قالوا بدلا منذ: أرسلوا إلينا كتباً مدرسية ” .