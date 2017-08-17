شراحيلي الهلال يتحدث عن الحراس الأجانب - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أعرب خالد شراحيلي، حارس مرمى الهلال السابق، عن سعادته البالغة بوجود حراس على مستوى عصام الحضري وعلي الحبسي في دوري جميل.

وقال شراحيلي في تصريحات إذاعية، إن :” وجود حراس أجانب كبار مثل الحضري والحبسي يفيدنا ويزيد من خبرتنا ويخلق منافسة قوية لكسب الخانة “.

وبخصوص الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي، قال شراحيلي :” أنا حالياً في الفترات الأخيرة من البرنامج التأهيلي بعد إجراء العملية “.

وأعرب شراحيلي عن سعادته بالفترة التي تواجد خلالها مع الهلال، مؤكداً أنه قضى 11 سنة مع الفريق وحقق العديد من الألقاب والإنجازات، رغم مروره بالعقبات الكبيرة والمؤثرة حسبما صرح.