الجوازات تنهي إجراء دخول 100 حاج قطري - صحيفة صدى الالكترونية

الجوازات تنهي إجراء دخول 100 حاج قطري
كشف مدير الجوازات في منفذ سلوى، أن الجوازات أنجزت إجراءات 100 حاجاً قطرياً عبر المنفذ ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين حتى الآن.
وأضاف أنه تم بدء دخول الحجاج القطريين عبر منفذ سلوى الحدودى الآن.
واستقبل نائب خادم الحرمين الشريفين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، فى قصر السلام فى جدة الشيخ عبدالله بن على بن عبدالله بن جاسم آل ثانى.
وقدم الشيخ وساطته لفتح منفذ سلوى الحدودى لدخول الحجاج القطريين إلى الأراضى المقدسة.
علي الجهني[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 32 دقيقة
حياهم الله ضيوف الرحمن في بلدهم الثاني
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2234 ] نشر منذ 24 دقيقة
ياهلا ومسهلا بضيوف الرحمن .🕋. عزيزين وغالين على قلوبنا .
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2632 ] نشر منذ 19 دقيقة
مرحبا هيل عداد همال السيل
حج مبرور وذنب مغفور بحول الله تعالى
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32282 ] نشر منذ 14 دقيقة
حياهم الله بين أخوانهم في بلدهم الثاني ، وفي المشاعر المقدسه ,, ياهلااا ,,