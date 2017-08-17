الجوازات تنهي إجراء دخول 100 حاج قطري - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

كشف مدير الجوازات في منفذ سلوى، أن الجوازات أنجزت إجراءات 100 حاجاً قطرياً عبر المنفذ ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين حتى الآن.

وأضاف أنه تم بدء دخول الحجاج القطريين عبر منفذ سلوى الحدودى الآن.

واستقبل نائب خادم الحرمين الشريفين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، فى قصر السلام فى جدة الشيخ عبدالله بن على بن عبدالله بن جاسم آل ثانى.

وقدم الشيخ وساطته لفتح منفذ سلوى الحدودى لدخول الحجاج القطريين إلى الأراضى المقدسة.