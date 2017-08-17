 الجوازات تنهي إجراء دخول 100 حاج قطري - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 17

    أغسطس

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الجوازات تنهي إجراء دخول 100 حاج قطري

الجوازات تنهي إجراء دخول 100 حاج قطري
طلال الضوي(صدى):

كشف مدير الجوازات في منفذ سلوى، أن الجوازات أنجزت إجراءات 100 حاجاً قطرياً عبر المنفذ ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين حتى الآن.

وأضاف أنه تم بدء دخول الحجاج القطريين عبر منفذ سلوى الحدودى الآن.

واستقبل نائب خادم الحرمين الشريفين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، فى قصر السلام فى جدة الشيخ عبدالله بن على بن عبدالله بن جاسم آل ثانى.

وقدم الشيخ وساطته لفتح منفذ سلوى الحدودى لدخول الحجاج القطريين إلى الأراضى المقدسة.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 32 دقيقة

حياهم الله ضيوف الرحمن في بلدهم الثاني

[ عدد التعليقات: 2234 ] نشر منذ 24 دقيقة

ياهلا ومسهلا بضيوف الرحمن .🕋. عزيزين وغالين على قلوبنا .

[ عدد التعليقات: 2632 ] نشر منذ 19 دقيقة

مرحبا هيل عداد همال السيل
حج مبرور وذنب مغفور بحول الله تعالى

[ عدد التعليقات: 32282 ] نشر منذ 14 دقيقة

حياهم الله بين أخوانهم في بلدهم الثاني ، وفي المشاعر المقدسه ,, ياهلااا ,,

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