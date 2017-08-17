بالفيديو.. موظفون يرتدون خوذات الرأس في مكاتبهم خوفا من انيهار المبنى - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

ارتدى 4 موظفين في أحد المكاتب الحكومية بولاية بهار شرقي الهند، خوذ حماية الرأس، وظهر الموظفين الأربعة وهم يجلسون أمام أجهزة كمبيوتر، وعلى رؤوسهم خوذ حماية الرأس.

وقالت وسائل إعلامة هندية إن خوف هؤلاء الموظفين هو ما دفعهم لهذا؛ فالمبنى مهدم وسقطت أجزاء من السقف المتصدع، ويُخشى سقوط أجزاء أخرى عليهم.

ويضيف ” أوديتي سنترال “: برغم أنه صدر قرار بنقل الهيئة الحكومية من المبنى؛ لكن عدم توفر مبنى بديل اضطر الموظفين إلى البقاء في المبنى المنهار تحت الخوف والسقف الساقط.