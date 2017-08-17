 بالفيديو.. موظفون يرتدون خوذات الرأس في مكاتبهم خوفا من انيهار المبنى - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بالفيديو.. موظفون يرتدون خوذات الرأس في مكاتبهم خوفا من انيهار المبنى

بالفيديو.. موظفون يرتدون خوذات الرأس في مكاتبهم خوفا من انيهار المبنى
نيودلهي(صدى):

ارتدى 4 موظفين في أحد المكاتب الحكومية بولاية بهار شرقي الهند، خوذ حماية الرأس، وظهر الموظفين الأربعة وهم يجلسون أمام أجهزة كمبيوتر، وعلى رؤوسهم خوذ حماية الرأس.

وقالت وسائل إعلامة هندية إن خوف هؤلاء الموظفين هو ما دفعهم لهذا؛ فالمبنى مهدم وسقطت أجزاء من السقف المتصدع، ويُخشى سقوط أجزاء أخرى عليهم.

ويضيف ” أوديتي سنترال “: برغم أنه صدر قرار بنقل الهيئة الحكومية من المبنى؛ لكن عدم توفر مبنى بديل اضطر الموظفين إلى البقاء في المبنى المنهار تحت الخوف والسقف الساقط.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2233 ] نشر منذ 32 دقيقة

مساكين خايفين على روسهم . الله يلوم إللي يلومهم .

[ عدد التعليقات: 1431 ] نشر منذ 21 دقيقة

وش الي حادكم
ياروح مابعدك روح

[ عدد التعليقات: 32282 ] نشر منذ 9 دقائق

ههههههههههههه ماشفت اهبل من ذالهنود ,,

,, والله من قريت العنوان شكيت انه باالهند ، لذا لاغرابه ,, ولا تعليق ,,

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