بالصور.. أمير الرياض يزور المفتي بعد عودته من الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

زار أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، مساء أمس، مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل شيخ، بمنزل سماحته بالرياض؛ للسلام عليه بعد عودته من الطائف.

وكان سماحة المفتي العام أنهى، عمله مؤخرا بمقر الرئاسة بالطائف بعد أن قضوا فترة الصيف.

ويأتي ذلك بعد أن ألقوا العديد من المحاضرات والدروس العلمية في الحرم المكي والمساجد والجوامع بمحافظة الطائف، كما استقبلوا العديد من المراجعين والمستفتين في مكاتبهم.