مي حريري تكشف حقيقة انتحارها في تسجيل صوتي - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشفت الفنانة اللبنانية مي حريري حقيقة تعرّضها لوعكة صحية، أدّت الى دخولها الى المستشفى ، وتكهنات البعض أنها حاولت الأنتحار بسبب خيانة صديقها لها .

ونشرت مي، عبر حسابها الرسمي على تطبيق ” انستجرام ” تسجيلا صوتياً جاء فيه: ” بعض الناس مفكّرة انّي عاملة بروباغندا أو هدفي الشهرة.. كان في إيجابيات وسلبيات مثل العادة “.

وأستطردت قائلة : “بدي قول: أنا ما بنتحر لأنني مؤمنة، وهيدا الشيء مش مزبوط وإشاعة كثير كبيرة.. بس مزبوط، أنا كنت بالمستشفى ودخلت لأجري فحوصات، شيء طبيعي كثير مثل كل البشر”.

وفي النهاية ختمت التسجيل الصوتي بقولها : ” أنا بخير الحمدالله رب العالمين ” .